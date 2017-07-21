В Берлине заявили, что сторонам конфликта на Донбассе не хватает политической воли для перемирия

Министерство иностранных дел ФРГ в пятницу, 21 июля, призвал стороны конфликта на Востоке Украины срочно выполнить условия "хлебного перемирия". Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте и странице ведомства в Twitter, как сообщает DW.

"Относительно ситуации в Восточной Украине: призываем все стороны срочно выполнить договоренности", - указано в заявлении.

Режим прекращения огня, о котором договорились стороны, не выполняется, заявили в ведомстве. "Мы и в дальнейшем видим бесчисленные случаи применения оружия вдоль линии разграничения", - констатируют в немецком МИД.

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На протяжении последних дней на Донбассе погибли 14 украинских военнослужащих, еще 13 получили ранения - это особенно большое количество жертв за последнее время, указывают в ведомстве. Там предполагают, что пророссийские сепаратисты потерпели похожих потерь.

В немецком ведомстве добавляют, что "сторонам конфликта, похоже, не хватает политической воли для длительного прекращения огня".

"Даже самые интенсивные попытки переговоров проходят зря, если не хватает политической воли для их выполнения. Восточная Украина наконец-то нуждается в видимых шагах в направлении мира", - указано в заявлении МИД ФРГ.

В течение суток 20 июля в зоне конфликта на востоке Украины погибли пятеро украинских военных. Еще восемь получили ранения, сообщили в пресс-центре Антитеррористической операции 21 июля.