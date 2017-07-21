Франция решительно осудила обострение ситуации на Донбассе

Франция осуждает обострение ситуации, которое наблюдается в последние дни на Донбассе. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел Франции, распространенном посольством Франции в Украине.

"Мы осуждаем силовые столкновения, которые наблюдались в последние дни на востоке Украины и в которых, по официальным данным, погибли 11 военнослужащих ВС Украины. Мы осуждаем так же обстрелы городских кварталов Авдеевки и Красногоровки Донецкой области, в которых вновь пришлось уплатить тяжелую дань гражданскому населению", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти потери добавились к около 30 погибшим на востоке Украины с начала месяца и свыше 40 в прошлом месяце.

В заявлении подчеркивается, что необходимо срочно добиться немедленного прогресса в вопросах безопасности.

"Именно в этом смысле мы продолжаем совместно с Германией в рамках Нормандского формата выступать за достижение полного выполнения Минских договоренностей", - отмечается в сообщении МИД Франции.