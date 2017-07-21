Я не настолько голодранец: нардеп Поляков объяснил покупку двух iPhone

Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков считает голодранцами всех, кто не может купить себе два іРһоnе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе судебного заседания, на котором ему избирают меру пресечения.

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После слов прокуроров о том, что за полученные в качестве взятки деньги он купил себе и своей жене два іРһоnе, Поляков взял слово и сказал: “Я работаю с 16 лет. Я не настолько голодранец, чтобы не купить себе два іРһоnе”.

Как сообщал УНИАН, Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки)Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступление совершено с участием народных депутатов Украины. На сегодняшний день установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова («Народный фронт») и Борислава Розенблата (исключен из фракции БПП).

Следствие установило минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержаны лица, которые, действуя в интересах указанных народных депутатов, получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более 300 тыс. долл. США. Эти средства были использованы для инициирования депутатами изменений в законы, подготовки законопроектов и их внесения в Верховную Раду, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонадр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

21 июня генеральный прокурор Украины внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Полякова и Розенблата. 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение нардепов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на их задержание и арест.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать города Киев или Житомир.