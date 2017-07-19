В Минске проходит встреча по Донбассу: Украина попросит ОБСЕ дать оценку заявлениям о "Малороссии"

11:51, 19 июля 2017
Политика
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Накануне представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук заявил, что ожидает от представителей ОБСЕ оценки заявления боевиков о намерении создать "Малороссию".

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы / фото УНИАН

В Минске проходят встречи рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщается в микроблоге в Twitter Министерства иностранных дел Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июля, состоится заседание ТКГ по Донбассу. Накануне представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук заявил, что ожидает от представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в ТКГ, и в частности от специального представителя Мартина Сайдика, оценки заявления боевиков о намерении создать "малороссию" вместо независимого Украинского государства.

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Теги: #заявления о Малороссии#переговоры в Минске по Донбассу