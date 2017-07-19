Чехия заявила о нелегитимности каких-либо предложений от "ДНР" и "ЛНР"

Официальная Прага не признает ни самопровозглашенные "республики" на Донбассе, ни их заявления. Об этом говорится в заявлении МИД Чехии, передает 112 Украина.

"Чехия считает так называемые "народные республики" нелегитимными и соответственно относится к их "заявлениям", - отмечают в чешском внешнеполитическом ведомстве.

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Чешская Республика не признает эти самозваные "республики" и не имеет с ними ни дипломатических, ни консульских связей, подчеркивают в МИД.

В Праге заявляют о полном уважении территориальной целостности и суверенитета Украины, а российскую аннексию Крыма и присутствие нескольких тысяч военнослужащих вооруженных сил РФ на востоке Украины считают грубым нарушением международного права и серьезной угрозой миру и стабильности в Европе.

Напомним, 18 июля главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко предложил "вместо" создать "переходное государство "малороссия". По словам Захарченко, "создание нового независимого государства поможет остановить конфликт на Донбассе".

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Также источники росСМИ утверждают, что инициатива о создании "Малороссии" шла не от Суркова, и вообще - Кремль якобы не в курсе. В частности, о том, что слова создания "Малороссии" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "личной инициативе Захарченко".