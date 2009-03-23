МИД России: газовая декларации Украины и ЕС - путь к удорожанию газа

Ряд положений подписанной сегодня в Брюсселе совместной декларации Украины, ЕС и международных финансовых организаций могут привести к удорожанию стоимости газа для его украинских и европейских потребителей.

Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России в связи с Международной конференцией ЕС-Украина по инвестициям для модернизации украинской газотранспортной системы, размещенном на сайте МИД РФ.

В документе отмечается, что на конференции в Брюсселе можно было бы закрепить позитивные формы взаимодействия по урегулированию проблемы транспортировки газа через территорию Украины и выйти в формате Россия – ЕС – Украина на новые договоренности в интересах поддержания энергетической безопасности Европы.

«К сожалению, организаторы мероприятия избрали иной путь, по сути, исключив нас из трехстороннего формата конференции», - сказано в комментарии.

В документе отмечается, что в январе 2009 года были достигнуты двусторонние российско-украинские долгосрочные договоренности, в которых четко определены цена на природный газа и тарифы на его транзит через территорию Украины. Однако ряд положений совместной декларации, в частности, «допускающей возможности роста тарифов на транспортировку природного газа, противоречат указанным долгосрочным договоренностям, могут привести к удорожанию стоимости газа для его украинских и европейских потребителей». «Россия выступает за неукоснительное соблюдение долгосрочных контрактов на транспарентной и экономически обоснованной основе», - подчеркивается в комментарии МИД РФ.

В министерстве настаивают на том, что «модернизация транзитной системы требует вовлечения всех сторон, участвующих в транзите газа: поставщиков, транзитеров и потребителей». «Именно из такого понимания исходила российская сторона, принимая приглашение участвовать в указанной конференции. Как следует из декларации, участие России в этих усилиях не входило в планы ЕС», - сказано в комментарии.

При этом МИД РФ подчеркивает, что «подобные действия трудно расценить как направленные на укрепление сотрудничества Европейского Союза с Россией».

В комментарии также сказано, что «принятая в Брюсселе совместная декларация не учитывает соглашения и договоренности между Россией и Украиной в газовой сфере, в частности, по созданию Международного консорциума по развитию и управлению газотранспортной системы Украины, основу которому положило заявление Президента Российской Федерации, Президента Украины и Канцлера ФРГ от 2002 года. Тем самым, поставлена под угрозу идея создания данного Консорциума, направленная на укрепление энергетической безопасности Европы».

«Рассчитываем, что страны ЕС и Украина, а также другие государства будут выстраивать свою энергетическую политику в духе партнерства и позитивной взаимозависимости», - сказано в комментарии МИД РФ.