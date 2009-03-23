Баррозу напомнил Ющенко и Тимошенко о проблемах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, участвуя совместно в сегодняшней Международной инвестиционной конференции, подтвердили общность позиций по планам модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ сегодня на совместном брифинге с Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мне было очень приятно сегодня увидеть, что как премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, так и Президент В.ЮЩЕНКО, принимали активное участие в этой конференции и показали, что лидеры Украины полностью поддерживают это соглашение. Это был очень важный сигнал не только для Европы, но и для всего мира», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Он отметил, что сейчас после подписания сегодняшнего заявления (итоговый документ инвестконференции – УНИАН) в Украине необходимо более активно принимать решения, обеспечивающие начало модернизации ГТС.

Ж.БАРРОЗУ подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день наблюдается довольно сложная экономическая ситуация. Также он отметил важность выполнения Украиной экономических мер из энергетического пакета требований Международного валютного фонда, отметив при этом важность получения второго транша МВФ.

Ж.БАРРОЗУ также отметил необходимость принятия 31 марта, как планируется, в Верховной Раде антикризисного пакета мер, обеспечивающих выделение Украине второго транша кредита МВФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции конференции “ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “ Укртрансгаз ” состояла из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.