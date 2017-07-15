Пятерых подозреваемых в растрате средств Львовского бронетанкового завода арестовали

Пяти подозреваемым в растрате средств госпредприятия «Львовский бронетанковый завод» избраны меры пресечения в виде арестов с альтернативами залогов.

Об этом Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает в Facebook.

«По результатам рассмотрения ходатайств детективов НАБУ и прокуроров САП в течение 14-15 июля следственным судьей Соломенского райсуда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток для пятерых человек, подозреваемых в растрате средств ГП «Львовский бронетанковый завод» (далее - ЛБЗ) на общую сумму 28,5 миллионов гривен. Размеры залога, назначенные судом как альтернативу аресту подозреваемых, колеблются от 1,6 млн грн до 2 млн грн», - говорится в сообщении.

В частности, вчера, 14 июля, начальнику Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины (генерал-майору) суд назначил арест с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн; тогда как размеры залогов начальнику отдела ЦБТУ ВСУ (полковник) и учредителю коммерческой структуры, задействованной в схеме, составляют по 1,6 млн грн.

Сегодня, 15 июля, следственный судья избрал меры еще двум подозреваемым - директору ЛБЗ и его заместителю. Им также назначен арест на 60 дней с возможностью внесения залогов в размере 2 млн грн и 1,8 млн грн соответственно.

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В то же время детективы НАБУ и прокуроры САП ходатайствовали об аресте всех подозреваемых с альтернативой внесения залогов в размере предмета преступления.

В НАБУ напомнили, что 14 июля детективы бюро и прокуроры САП задержали нескольких должностных лиц Вооруженных сил Украины, ГП «Львовский бронетанковый завод» и посредника - учредителя коммерческой структуры по подозрению в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). В тот же день все задержанные были уведомлены о подозрении.

Согласно версии следствия, указанные лица разработали и реализовали коррупционную схему по закупке двигателей для танков Т-72, чем в 2015 году допустили растрату бюджетных средств на общую сумму 28,5 млрд. грн. Суть схемы заключалась в том, что под видом и по цене новых двигателей для танков Т-72 в действительности были закуплены бывшие в пользовании двигатели, К тому же эти бывшие в употреблении, а подчас и нерабочие, двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны.