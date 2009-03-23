Ющенко считает, что вкладывать деньги в украинскую ГТС - выгодно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что проект по реконструкции украинской газотранспортной системы будет экономически выгодным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в своем выступлении на Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

Он подчеркнул, что после преодоления финансово-экономического кризиса объемы потребления газа в Европе будут расти, поєтому модернизация украинской газотранспортной системы, по мнению главы государства, в первую очередь, экономически выгодный проект.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что Украина предложила Европейскому Союзу план модернизации украинской ГТС. Он подчеркнул, что реализация проекта будет гарантировать объединение политических, интеллектуальных, технических и финансовых усилий и возможности Украины и Европы.

«Модернизация украинской ГТС удостоверит справедливый баланс интересов между поставщиками, потребителями и транзитерами газа», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что сегодня есть все условия для модернизации украинской ГТС.

«Мы на пороге принципиальных решений, которые усилят безопасность и прозрачность поставок газа европейским потребителям по оптимальному маршруту через территорию Украины», - сказал глава Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Украина предлагает международным инвесторам вложить в модернизацию своей газотранспортной системы свыше 3 млрд. долларов.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состояла из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины : на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.

По оценкам экспертов НАК «Нафтогаз Украины», пропускную способность украинской ГТС можно расширить на 60 млрд. кубометров в часза счет инвестирования 5-6 млрд. долларов США, что втрое дешевле, чем создание новых "обходных" маршрутов (например «Северный поток»).