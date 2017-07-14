Порошенко о задержании руководства Львовского бронетанкового завода: "Никому не позволю обворовывать армию"

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал задержание ряда должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП «Львовский бронетанковый завод» по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, заявив, что никому не позволит обворовывать армию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на Львовском бронетанковом заводе.

«Я никому не позволю обворовывать армию, никому не позволю греть руки на поставках в Вооруженные силы. Украинский народ отдает последнее, и воровать на этом не позволено никому. Это позиция моя, это позиция правоохранительных органов», - заявил он.

«Это в полной мере относится к действующему руководству завода. Два месяца работали правоохранительные органы. Именно сегодня делаются соответствующие процессуальные действия, отдавая почет и уважение работникам завода», - подчеркнул глава государства.

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«Я хотел бы поблагодарить службу внутренней безопасности «Укроборонпрома», где 41 уголовное дело возбуждено по материалам службы безопасности, переданы в прокуратуру, значительное количество находится уже в судах, предотвращена кража 631 млн гривен. Мы и дальше будем демонстрировать нашу решимость в борьбе с коррупцией», - резюмировал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня утром директора и заместителя директора Львовского бронетанкового завода задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины в сопровождении полиции.