Борису Немцову в Сочи плеснули в лицо нашатырный спирт

В Сочи произошло ЧП с Борисом Немцовым, который баллотируется в мэры города. Неизвестные облили его нашатырным спиртом перед началом пресс-конференции в его сочинском избирательном штабе.

Это произошло на улице перед входом в штаб. Нашатырный спирт Немцову плеснули в лицо и несколько капель попали в глаза. Но скорую ему не вызвали, как и милицию.

Инцидент произошел, когда Б.Немцов поднимался в свою предвыборную штаб-квартиру в Сочи. Три молодых человека стали обливать его из двухлитровых пластиковых бутылок водой с запахом нашатырного спирта. Они попали Б.Немцову на рукав одежды и на лицо.

Один из лидеров оппозиционного движения "Солидарность" Б.Немцов намеревается выступить с обращением в адрес руководства страны с предложениями относительно подготовки к предстоящей Олимпиаде.

Эхо Москвы