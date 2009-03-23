Ющенко отбыл в Брюссель

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия, где вместе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО примет участие в Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе конференции планируется выступление главы Украинского государства, руководителя правительства Украины, комиссара Европейской комиссии по вопросам энергетики Андриса ПИБАЛГСА, президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ и др.

По итогам конференции запланировано подписать совместное заявление. Ожидается, что ее подпишут премьер-министр Украины, комиссар Еврокомиссии по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, А.ПИБАЛГС, Президент европейского инвестиционного банка Филип МАЙШТАДТ, первый вице-президент ЕБРР Варел ФРИМАН, директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, планируется, что В.ЮЩЕНКО проведет ряд встреч с главами международных и европейских финансовых институтов.

В состав украинской делегации во время этого визита вошли: в.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.