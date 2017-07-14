Запланированные в сентябре выборы мэра Луцка откладываются

Намеченные на сентябрь выборы мэра Луцка откладываются из-за нежелания в Раде голосовать.

В четверг незамеченными в парламенте остались вопросы досрочных выборов городского председателя Луцка, заявил народный депутат Украины Тарас Батенко на своей странице в Facebook.

"Сегодняшний сессионный день, пожалуй, один из самых трудных за эту каденцию парламента, который оставил немало вопросов "за кадром". Прежде всего - это нежелание депутатов продолжать пленарные заседания на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Нардеп напомним, что после смерти городского головы Николая Романюка, город больше как полгода не имеет руководителя.

"Спикер парламента Андрей Парубий вчера пытался исправить эту ситуацию и поставил проект постановления Верховной Рады о досрочных выборах в ряде городских и районных советов (таких по Украине набралось около 50) на голосование. Ставил безуспешно несколько раз, и каждый раз безрезультатно. Причиной стал Луцк. А также то, что фракция БПП не собирается объявлять там выборы, потому что считает его "своим городом", - отметил он.

По его словам, это "сознательное" торможение с голосованием откладывает выборы, которые должны были состояться 24 сентября, еще на несколько месяцев.

Как прокомментировал ситуацию советник городского головы Игорь Полищук, "кто будет городским головой, теперь решают не лучане на выборах, а кто-то в Киеве в кулуарах".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Рада окончательно свела на нет надежды лучан на внеочередные выборы городского головы в сентябре. Андрей Парубий был готов поставить на голосование вопрос по выборам в Луцке, однако фракция БПП в категорической форме заявила, что не будет голосовать за это, потому что городской председатель Луцка - это их квота.

То есть, кто будет городским головой, теперь решают уже не лучане на выборах, а кто-то в Киеве в кулуарах", - отметил Игорь Полищук.

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Тем временем нардеп Игорь Гузь сообщил, что выборы в Луцке состоятся в 2018 году, поскольку Администрация президента, БПП и "Воля народа" всеми способами затягивает процесс.

У парламентариев не хватило голосов, чтобы рассмотреть проект постановления о назначении внеочередных местных выборов. "За" свои голоса отдали 193 народных депутата, в частности из волынских избранников Игорь Гузь, Ирина Констанкевич и Игорь Лапин. Не голосовали - 131 нардеп, среди них Степан Ивахив и Сергей Мартыняк, воздержались 19 избранников, против решения выступил 1 народный депутат. Из депутатской группы "Воля народа" проголосовал только один член партии.