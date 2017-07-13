Главный козырь: Юнкер призвал украинские власти ускорить борьбу с коррупцией

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал украинские власти ускорить борьбу с коррупцией.Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве в начале пленарного заседания саммита Украина-ЕС с участием президента Украины Петра Порошенко и президента Европейского совета Дональда Туска.

Говоря о достижениях Украины в проведении реформ, Юнкер признал, что "Украина сделала огромный прогресс в последние годы". В то же время он отметил, что остается еще многое сделать.

Читайте такжеЕвросоюз признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор - Туск

"Мы думаем, что борьба с коррупцией является главным козырем, главной картой, с которой надо работать", - заявил Юнкер.

Он отметил, что тема коррупции является очень важной, и поэтому борьбу с коррупцией надо "ускорить и интенсифицировать".

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня в Киеве состоится пленарное заседание XIX саммита Украина - Европейский Союз. 12 июля вечером состоялся рабочий ужин лидеров ЕС с президентом Украины Петром Порошенко. В составе делегации Евросоюза - президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, еврокомиссары Сесилия Мальмстрем и Иоганнес Ган.