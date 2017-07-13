Внешний враг не одолеет украинцев, но они могут потерпеть поражение от самих себя - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что внешний враг не сможет одолеть украинцев, но они могут потерпеть поражение от самих себя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе пленарного заседания саммита Украина - Европейский Союз.

«Позвольте мне как вашему другу выразить одну мысль: сегодня мы ясно видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы слишком сильны. Но вы можете потерпеть поражение от самих себя», - подчеркнул Туск.

Именно поэтому, по его словам, украинцы должны «любой ценой держать своё единство и избегать внутренних конфликтов»

«Мы прошли только половину пути. Я убежден: если и в дальнейшем вы будете такими решительными, смелыми и последовательными, какими были тогда на Майдане Незалежности, которыми вы во время борьбы за целостность Украины, если вы сможете выдержать бремя реформ и не сдаться, тогда вы воплотите свои мечты и достигнете своих целей», - подчеркнул Туск.

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Туск убежден, что современные вызовы можно преодолеть только объединенными усилиями.

«Я повторяю сегодня это всей Европе: мы сможем преодолеть вызовы нынешнего времени, только если объединимся. Нет ничего хуже распада сообщества из-за современных угроз», - подчеркнул Туск.

«Да, демократия - это расхождение взглядов и конкуренция, но это также постоянный поиск консенсуса. Поэтому ваша важнейшая задача сегодня - построение современного государства, которое заботится о своих гражданах, борется с коррупцией и уважает высокие стандарты общественной жизни. Если вы сможете сдать этот экзамен, никто и ничто вас не победит», - подчеркнул Туск.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко предположил, что следующие саммиты Украина-ЕС пройдут в Донецке и Ялте.