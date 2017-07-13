Внешний враг не одолеет украинцев, но они могут потерпеть поражение от самих себя - Туск
По его словам, украинцы должны "любой ценой держать своё единство и избегать внутренних конфликтов".
Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что внешний враг не сможет одолеть украинцев, но они могут потерпеть поражение от самих себя.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе пленарного заседания саммита Украина - Европейский Союз.
«Позвольте мне как вашему другу выразить одну мысль: сегодня мы ясно видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы слишком сильны. Но вы можете потерпеть поражение от самих себя», - подчеркнул Туск.
Именно поэтому, по его словам, украинцы должны «любой ценой держать своё единство и избегать внутренних конфликтов»
«Мы прошли только половину пути. Я убежден: если и в дальнейшем вы будете такими решительными, смелыми и последовательными, какими были тогда на Майдане Незалежности, которыми вы во время борьбы за целостность Украины, если вы сможете выдержать бремя реформ и не сдаться, тогда вы воплотите свои мечты и достигнете своих целей», - подчеркнул Туск.
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Туск убежден, что современные вызовы можно преодолеть только объединенными усилиями.
«Я повторяю сегодня это всей Европе: мы сможем преодолеть вызовы нынешнего времени, только если объединимся. Нет ничего хуже распада сообщества из-за современных угроз», - подчеркнул Туск.
«Да, демократия - это расхождение взглядов и конкуренция, но это также постоянный поиск консенсуса. Поэтому ваша важнейшая задача сегодня - построение современного государства, которое заботится о своих гражданах, борется с коррупцией и уважает высокие стандарты общественной жизни. Если вы сможете сдать этот экзамен, никто и ничто вас не победит», - подчеркнул Туск.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко предположил, что следующие саммиты Украина-ЕС пройдут в Донецке и Ялте.