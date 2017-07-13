Порошенко допустил проведение следующих саммитов Украина-ЕС в Донецке и Ялте
На пленарном заседании XIX саммита Украина-ЕС Порошенко предположил, что следующие мероприятия будут проведены в ныне оккупированных городах.
Президент Украины Петр Порошенко предположил, что следующие саммиты Украина-ЕС пройдут в Донецке и Ялте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пленарного заседания саммита Украина-ЕС.
«Я надеюсь, что когда-нибудь мы проведем следующие саммиты Украина-ЕС, позвольте мне высказать это предположение, следующие саммиты мы проведем в Донецке и в Ялте. Я бы все возможное для этого сделал», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит пленарное заседание XIX саммита Украина - Европейский Союз.
В составе делегации Евросоюза - президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, еврокомиссары Сесилия Мальмстрем и Иоганнес Ган.