США: Украина должна сама решать, куда ей вступать раньше

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР отмечает, что Украина должна сама решать, куда ей вступать раньше: в Европейский Союз или НАТО.

Об этом он сказал в программе «Свобода на «Интере» в пятницу поздно вечером, отвечая на вопрос о том, обязательно ли Украина должна вступить в НАТО, чтобы потом стать членом Евросоюза.

«Что сначала - членство в ЕС и в НАТО – этот вопрос Украина должен решать сама. Мои наблюдения такие, что процесс подачи заявки на вступление в ЕС - процесс довольно долгий. Если Украина решит, что она хочет вступить в НАТО, это займет более короткий промежуток времени - возможно, 4, 5 или 8 лет», - сказал Посол США.

При этом он заметил, что США будут приветствовать решение Украины вступить в НАТО, но и с пониманием отнесутся к тому, что Украина не вступит в Североатлантический альянс. Он заверил, что в любом случае США будут оставаться стратегическим партнером Украины.

«Наша официальная политика такова, что если Украина желает вступить в НАТО или какой-либо другой альянс, - это решение должна принять сама Украина», - сказал У.ТЕЙЛОР.