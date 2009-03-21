ЧФ отслеживает первый в этом году корабль США в Черном море (фото)

Впервые с начала года боевой корабль ВМС НАТО, американский фрегат с управляемым ракетным оружием (FFG-42 USS Klakring) вошел в воды Черного моря, сообщили РИА Новости в штабе Черноморского флота (ЧФ).

Последний корабль ВМС НАТО, фрегат "Тейлор" покинул акваторию Черного моря в декабре 2008 года. Группировка кораблей ВМС НАТО появилась в районе Черного моря для оказания помощи Грузии после вооруженного конфликта в Южной Осетии.

"Средства наблюдения Черноморского флота отслеживают передвижения корабля ВМС США в Черном море", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 19 марта фрегат Klakring прошел турецкие проливы - Босфор и Дарденеллы. Первым пунктом захода американского корабля будет болгарский порт Варна. Затем фрегат ВМС США посетит с визитами Севастополь и Батуми.