Эпопея с назначением аудитора НАБУ: Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде четверых кандидатов

Антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал четверых кандидатов на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Об этом сообщает "Громадське".

13 голосов комитета получила профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александра Яновская, по 9 – бывший американский прокурор Марта Берш и бывший испанский прокурор Карлос Кастресана и профессор международного и европейского права Академии адвокатуры Украины Сергей Гончаренко.

Согласно закону Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", президент, Верховная Рада и Кабинет Министров ежегодно определяют по одному члену комиссии по аудиту НАБУ.

Кабмин начал отбор аудитора НАБУ 19 февраля. 26 мая аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины от правительства был выбран доктор юридических наук Михаил Буроменский. Президент и парламент аудиторов НАБУ пока не назначили.