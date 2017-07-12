ВР сегодня планирует ратифицировать соглашение с Европолом о сотрудничестве (онлайн)

Сегодня Верховная Рада планирует ратифицировать соглашение с Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотрение законопроекта, которым вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче.

Кроме того, планируется включение в повестку дня сессии законопроекта о снятии зарплаты с народных депутатов за прогулы и нарушение регламента.

Читайте такжеПод Радой зажгли файеры: митингующие требуют снятия неприкосновенности с депутатов (фото, видео)

Предполагается рассмотрение законопроекта по предотвращению чрезмерного давления на субъектов хозяйствования, а также по соблюдению законодательства о труде и занятости населения.

Также запланировано рассмотрение законопроекта, который был ветирован президентом, о прохождении студентами высших медицинских учебных заведений военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы в обязательном порядке.