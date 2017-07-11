Под Радой около 100 человек требуют лишения депутатской неприкосновенности тех, на кого есть представление ГПУ
На импровизированной сцене размещены пять 3-литровых банок, внутри которых фотографии народных депутатов Украины, относительно которых есть представление.
Около 100 человек возле ВР требуют лишения депутатской неприкосновенности тех, на кого есть представление генерального прокурора Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, они держат флаги «Движение новых сил» и партия «Самопомич».
На трибуне выступает народный депутат Украины Егор Соболев (фракция «Самопомич»), который подчеркивает необходимость отмены депутатской неприкосновенности для тех народных депутатов, которые подозреваются в преступных действиях. На импровизированной сцене размещено пять трехлитровых банок, внутри которых размещены фотографии народных депутатов Украины в отношении которых есть представления – Максима Полякова, Борислава Розенблата, Андрея Лозового, Евгения Дейдея и Олеся Довгого.
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Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблатта, Максима Полякова и Михаила Добкина.
3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление по Дейдею, заявив, что считает его необоснованным.
4 июля Комитет ВР по вопросам регламента направил Парубию заключение, в котором говорится о «существенных недостатках» в представлении о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.
5 июля комитет назвал недостаточно обоснованным и направил Парубию представление ГПУ на Лозового.
6 июля Регламентный комитет назвал недостаточно обоснованным представление ГПУ в отношении Полякова и направил соответствующие документы Парубию.
7 июля комитет признал мотивированным и обоснованным и направил Парубию представление на Розенблата.
12 июля регламентный комитет ВР рассмотрит представление на Добкина.