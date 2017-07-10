Все представления на снятие неприкосновенности с нардепов могут быть рассмотрены в один день - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что все представления Генеральной прокуратуры относительно отмены депутатской неприкосновенности будут проголосованы в сессионном зале. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал на брифинге.

По словам Парубия, согласно регламенту, эти представления должны быть рассмотрены не позднее 7 дней после решения комитета”.

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На вопросы, будут ли поддержаны представления ГПУ в сессионном зале на шесть народных депутатов, Парубий ответил: "О перспективах принятия решений гадать сложно, но должен отметить, что до сегодняшнего дня парламент все представления, которые были представлены, проголосовал. Нам, конечно, очень обидно из-за того, что ни одно из этих представлений не дошло до логического завершения в конце концов, и та работа, которая была проведена парламентом до сих пор, еще не завершена прокуратурой".

"Я надеюсь, что все шесть представлений в зале ВР будут проголосованы", - отметил Парубий.

На вопрос по поводу инициативы о переносе рассмотрения представлений на четверг, чтобы было обеспечено необходимое количество голосов от фракций и групп для поддержания важных законов, Парубий ответил: "Я лично не вижу принципиального различия между тем, будут ли эти вопросы стоять во вторник или в четверг. И я в полной готовности, если завтра не будет перенесено (рассмотрение представлений на снятие неприкосновенности с ряда депутатов со вторника на четверг - УНИАН), то мы завтра перейдем к их рассмотрению. Не вижу с этим трудностей, и не вижу с этим проблем".

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление в отношении Дейдея, заявив, что считает его необоснованным.

4 июля Комитет ВР по вопросам Регламента направил Парубию заключение, в котором говорится о "существенных недостатках" в представлении о предоставлении согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.

5 июля комитет назвал недостаточно обоснованным и направил Парубию представление ГПУ на Лозового.

6 июля Регламентный комитет назвал недостаточно обоснованными представления ГПУ в отношении Полякова и направил соответствующие документы Парубию.

7 июля комитет признал мотивированными и обоснованными и направил Парубию представления на Розенблата.

12 июля Регламентный комитет ВР рассмотрит представление на Добкина.