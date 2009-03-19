Ющенко предлагает Тимошенко снова лететь одним самолетом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО лететь на Международную конференцию по модернизации газотранспортной системы Украины, которая состоится в Брюсселе 23 марта, одним самолетом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, такая инициатива озвучена “с целью экономии государственных средств”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 марта, Президент и премьер находились в Брюсселе, откуда вылетели в Киев одним самолетом.

Справка УНИАН. Согласно международным нормам государственного протокола, для обеспечения безопасности не рекомендуется переезд или перелет в одном транспортном средстве высших государственных должностных лиц – Президента, премьер-министра и руководителя парламента.

Государственный протокол – это свод правил и условностей, а также традиций для межгосударственного общения, закрепленных Венской конвенцией.

Государственный протокол в соответствии с международной практикой регулирует процедурные правила проведения официальных мероприятий с участием руководства страны.

Государственный протокол устанавливает и обеспечивает единые протокольно-организационные нормы, закрепляет принцип протокольного старшинства должностных лиц при проведении внутригосударственных и международных мероприятий и является обязательным для выполнения всеми государственными органами и организациями при планировании и осуществлении протокольных мероприятий.