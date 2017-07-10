Фокусируйтесь на реформах и отвечайте стандартам НАТО - это приблизит Украину к НАТО – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Украина приблизится к НАТО, только проводя реформы и приближаясь к стандартам Альянса.

Об этом он сказал в понедельник в Верховной Раде Украины, отвечая на вопросы депутатов относительно перспективы членства Украины в Альянсе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

По его словам, политика открытых дверей организации остается неизменной.

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Столтенберг подчеркнул, что для НАТО является фундаментальным принципом, что каждая страна имеет право выбрать свой путь, включая членство в организации безопасности. Он также отметил, что дальше только 29 союзников и страна, которая попросила членство в Альянсе, будут решать, получит ли она его.

«Важный месседж от меня - никто, никакая другая страна за пределами 29 союзников и страны, которая попросила членство, не имеет права решать это», - отметил генсек.

Говоря о членстве Украины, Столтенберг обратился к примеру Черногории, которая недавно стала членом организации.

«Мы видели с Черногорией, что двери НАТО открыты, мы проводим политику открытых дверей. В то же время, Черногория нам показала, что это требует много реформ, много усилий и достижения стандартов НАТО. Решение Украины сейчас сфокусироваться на реформах, на усилении институтов безопасности, борьбе с коррупцией, модернизации - это правильный фокус. Особенно потому, что вы фокусируетесь на том, как вы можете достичь стандартов НАТО, увеличить совместимость», - пояснил Столтенберг свое видение ситуации.

При этом он подчеркнул, что все это важно, и «очень хорошо как для НАТО, так и для Украины, независимо от членства».

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«Чем больше вы модернизуетесь, чем больше вы достигаете успехов в борьбе с коррупцией, чем больше вы можете соответствовать стандартам НАТО и быть взаимосовместимыми, работая вместе с солдатами НАТО, тем лучше это для Украины даже вне рамок НАТО. И это лучше для НАТО, независимо от того, будет ли Украина членом НАТО или нет позже. Но в то же время это приближает вас к НАТО, и поэтому мой месседж - фокусируйтесь на реформах, на достижении стандартов НАТО, на борьбе с коррупцией - это лучшее, что вы можете сделать, и это лучшее, что вы можете сделать, чтобы приблизиться к НАТО», - заявил генсек Альянса.