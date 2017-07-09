На регламентном комитете бушевал дух "депутатской самообороны" - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко надеется, что Верховная Рада примет решение о лишении неприкосновенности в отношении всех шести нардепов. Об этом он заявил в эфире ТСН.Тиждень.

"Как человек, я оптимист... Под фокусом всех камер и своих избирателей депутаты часто принимают ответственные решения. Я верю, что все шесть депутатов будут проголосованы", - отметил Луценко.

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В случае же, если Верховная Рада не сможет принять такое решение до каникул, глава ГПУ обещает направить представление в регламентный комитет и парламент снова.

Луценко выразил мнение, что на регламентном комитете бушевал дух "депутатской самообороны", поэтому принять решение удалось лишь относительно нардепа от БПП Борислава Розенблата.

"Мне кажется, что царила фракционная и даже межфракционная солидарность(...) Дело Розенблата сработало на том, что депутаты поняли немозможность дальнейшего системного отвержения доказательств", - выразил мнение генпрокурор.

Он подчеркнул, что результаты нашумевшей спецоперации не подстраивали под визиты в Украину иностранных чиновников, а работа следователей не зависела ни от каких внешних факторов.