В Регламентном комитете показали фильм о коррупции Розeнблата в сфере янтаря (видео)

Генеральная прокуратура Украины на Регламентном комитете Верховной Рады продемонстрировала снятоe скрытой камeрой видeо о взяточничестве народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Борислава Розeнблата в сфере добычи янтаря.

Как передает корреспондент УНИАН, прокуратура продемонстрировала более 50-минутные видеозаписи из ресторанов, снятые скрытой камeрой, в которых фигурирует Розeнблат и агент правоохранителей Екатерина.

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В их разговорах речь идет, в частности, о внесении поправок в законопроекты.

Голос за кадром в видeо ГПУ, в частности, отмечает, что Екатерина передала Розенблату 10 тыс. долларов, а также комментирует указания Розeнблата по дальнейшему движению средств.

Кроме того, Розeнблат, согласно закадровому комментарию, требовал дальнейшей выплаты 25 тыс. долларов якобы для стимулирования должностных лиц прокуратуры и суда по делам по добыче янтаря.

Депутат предлагает создать офшорную компанию в сфере добычи янтаря, которую должна была возглавить его сестра.

В дальнейшем, на другом видeо, он сообщает Екатерине о необходимости получить еще 30 тыс. долларов.

На видeо зафиксирован момент передачи средств для парламентария.

В видeо прокуратуры также отмечается, что 17 мая агент передала депутату 24 тыс. долларов.

Также, согласно материалам прокуратуры, Розeнблату было передано 200 тыс. долларов через охранника.

В оперативном видeо также отмечается, что была установлена причастность депутата к незаконной добыче и реализации янтаря, а также влиянию на местные избирательные процессы.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутатов Максима Полякова и Розенблата.

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В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

6 июля Регламентный комитет ВР назвал недостаточно обоснованным представление в отношении Полякова и решил направить их председателю Верховной Рады Андрею Парубию.