Все руководство НСНУ ушло в отставку

Сегодня все руководство партии “Народный Союз Наша Украина” ушло в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель совета партии Роман БЕССМЕРТНЫЙ на брифинге для прессы, отвечая на вопрос, не планирует ли он подать в отставку после сегодняшнего критического выступления Президента Украины, почетного председателя НСНУ Виктора ЮЩЕНКО.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, в этом нет необходимости, поскольку, согласно уставу партии после начала проведения отчетно-выборного съезда все руководящие органы партии теряют свои полномочия. «Поэтому нет необходимости подавать в отставку кому-либо – или председателю совета партии, или президиуму партии, или другим руководящим рабочим органам партии», - объяснил он.

При этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что сегодня он является исполняющим обязанности председателя совета партии.