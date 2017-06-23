Лавров заявил, что РФ не получила от Вашингтона "откликов" на восстановления канала связи по Донбассу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получила от Вашингтона «откликов» на восстановления канала связи по Донбассу. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил сегодня журналистам.

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«Как вы знаете, был двусторонний канал США-Россия на уровне представителей Госдепартамента и Администрации президента Российской Федерации. Такие же двусторонние каналы существовали у Вашингтона с Берлином, Парижем, Киевом. Когда в Москве в апреле был Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, когда я был в Вашингтоне и встречался с президентом США Дональдом Трампом и Тиллерсоном в мае этого года, при обсуждении украинского кризиса мы подтвердили готовность возобновить двусторонний канал, если Администрация Трампа сочтет это целесообразным. Мы считали, что это было бы полезным, но пока конкретных откликов на эту нашу заинтересованность мы не получили», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, ранее такой канал связи курировали помощник президента РФ Вячеслав Сурков и помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд, которая после смены администрации Белого дома ушла в отставку.

20 июня пресс-секретарь Белого дома Спайсер заявил, что санкции против РФ сохранятся, пока она не выведет свои войска и боевиков с Донбасса.

В связи с визитом президента Украины Петра Порошенко в США пресс-секретаря спросили, отстаивает ли президент Дональд Трамп позицию, что Россия должна покинуть восток Украины, и считает ли президент США, что Москва является агрессором в конфликте на Донбассе.

"Я считаю, что мы дали четко понять, что да, очевидно", - сказал Спайсер.

"Я имею в виду, что одна из причин, почему введены санкции, заключается в том, что до тех пор, пока они не уйдут с востока Украины, мы собираемся и в дальнейшем сохранять санкции в отношении России. Мы считаем, что это является частью Украины, и по этой причине эти санкции будут сохраняться. И это, очевидно, было темой, которая обсуждалась с президентом. Мы продолжим отстаивать это", - подчеркнул Спайсер.