Президент Еврокомиссии Жозе-Мануель Баррозу призывает Ющенко и Тимошенко к единству. Об этом он сообщил после встречи с украинским президентом в Брюсселе.

По словам Жозе Мануеля Баррозу, конференция по модернизации украинской газотранспортной системы, которая состоится 23 марта в Брюсселе, предоставит Украине уникальную возможность для возобновления доверия к украинскому энергетическому сектору. “Присутствие на этой конференции обоих — президента Ющенко и премьер-министра Тимошенко - засвидетельствует желание обеспечить надежный транзит в страны Евросоюза”, - сказал Баррозу.

Кроме этого, президент Еврокомиссии призывал украинское руководство выполнить рекомендации МВФ для выхода из кризиса. По словам же Виктора Ющенко, первым шагом должно быть принятие реалистичного бюджета. “В целом Украина имеет план, как среагировать на все вызовы, порожденные международным кризисом”, - сказал украинский президент и пообещал, что уже на этой неделе парламент примет необходимые документы.

Немецкая волна