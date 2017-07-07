Порошенко назначил главу миссии Украины при НАТО

17:11, 07 июля 2017
Политика
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Указ о назначении подписал президент.

Вадим Пристайко / фото УНИАН

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко назначен главой миссии Украины при НАТО.

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"Назначить Вадима Владимировича Пристайко  Главой Миссии Украины при НАТО", - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, в рамках визита Североатлантического совета в Киев, который состоится 9-10 июля, под председательством генсека НАТО и с участием президента Петра Порошенко пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.

В 2007-2009 годах Пристайко работал заместителем директора департамента НАТО. Кроме этого в 2012-2014 годах занимал должность посла Украины в Канаде.

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Теги: #пристайко НАТО Украины