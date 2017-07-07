Порошенко назначил главу миссии Украины при НАТО

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко назначен главой миссии Украины при НАТО.

Читайте такжеВ НАТО считают необходимым продолжать санкции против России до полного выполнения Минских соглашенийСоответствующий указ №179/2017 подписал президент Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Назначить Вадима Владимировича Пристайко Главой Миссии Украины при НАТО", - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, в рамках визита Североатлантического совета в Киев, который состоится 9-10 июля, под председательством генсека НАТО и с участием президента Петра Порошенко пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.

В 2007-2009 годах Пристайко работал заместителем директора департамента НАТО. Кроме этого в 2012-2014 годах занимал должность посла Украины в Канаде.