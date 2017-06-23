В ближайшее время встреча лидеров "нормандской четверки" не планируется - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время встреча лидеров "нормандской четверки" по разрешению ситуации на Донбассе не планируется. Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сообщил журналистам.

Он заявил, что в СМИ неправильно истолковали слова президента Эммануэля Макрона.

"По нашей информации - именно телефонный разговор. И французская сторона, в принципе, нам разъяснила, всем, кто участвует в этом, что имелось в виду, что мы проведем телефонный разговор", - сказал Пристайко.

При этом он отметил, что непосредственная встреча лидеров в "нормандском формате" пока не планируется.

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"(Встреча) "нормандской четверки" нет, пока, но состоится встреча с Францией, Украина и Франция", - сказал Пристайко.

Также он обратил внимание на то, что сейчас президент Украины Петр Порошенко проводит встречи со всеми лидерами "нормандской четверки", кроме президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал УНИАН, агентство Reuters со ссылкой на интервью Макрона восьми европейским газетам утверждал, что президент Франции заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" по конфликту в Украине состоится до саммита стран "Большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в Германии.

Отдельно президент Украины Петр Порошенко заявил, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном запланирована на 26 июня в Париже.

Также глава Украинского государства анонсировал телефонный разговор лидеров стран «нормандского формата» на следующей неделе.