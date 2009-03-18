Литвин: суды используются как орудие

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что суды нередко используют в борьбе между политическими и бизнес-конкурентами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия парламентских слушаний «О состоянии правосудия в Украине».

В.ЛИТВИН отметил, что «сегодня можно говорить о дискредитации судебной системы Украины». «Поскольку суды часто воспринимают как орудие в борьбе между политическими и бизнесовыми конкурентами», - добавил он.

По словам председателя ВР, на сегодня судебная система находится «в системе перманентного кризиса».

По его словам, граждане теряют доверие к власти, в том числе и к судам из-за «перетягивания каната, которое наблюдаем в плане законодательного обеспечения обустройства судебной системы».

В.ЛИТВИН предостерег от того, чтобы, проводя судебную реформу, «всякий раз подстраивая под кого-то судебную систему в Украине».