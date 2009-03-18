Ющенко на два дня уехал из страны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Королевство Бельгию.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что в Брюсселе Президент проведет ряд двусторонних встреч, в частности с главой Европейской Комиссии Жозеф Мануэлем БАРРОЗУ, Комиссаром ЕС по вопросам внешней политики и Европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, с президентом Европейской народной партии Вилфредом МАРТЕНСОМ.

Также в рамках саммита Европейской народной партии 19 марта Президент Украины встретится с премьер-министром Королевства Бельгия Германом Ван РОМПЕЕМ, премьер-министром Болгарии Сергеем СТАНИШЕВЫМ и другими высокопоставленными должностными лицами.