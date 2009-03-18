Гордятся ли украинцы свом гражданством (опрос)

В последние годы значительно возросло количество украинцев, которые гордятся своим гражданством.

К такому выводу пришли эксперты Киевского института проблем управления имени Горшенина, который сегодня подводил итоги годовой программы социологических исследований 2008 года «Проект страны»

В соответствии с данными, переданными УНИАН, для 88% респондентов Родиной с большой буквы является государство Украина.

Эксперты Института Горшенина отмечают, что, несмотря на финансово-экономический и политический кризис, большинство украинцев гордятся тем, что они являются гражданами Украины. Так, по сравнению с 2006 годом, количество украинцев, которые гордятся своим гражданством, увеличилось на 16,3% (с 52,2% до 68,5% в текущем году). Наиболее привлекательными регионами для проживания в Украине являются Киев, Крым, Закарпатье и Юг (Одесская, Николаевская, Херсонская области).

58% населения Украины отдает преимущество унитарному государству, в то время как 22% хотело бы, чтобы в стране был федеральное устройство. Характерно, обращают внимание эксперты, что наибольшее количество сторонников федерального устройства проживает не только в Донецкой области, где таких 51% опрошенных, и в Крыму (33%), но и в Галичине, где за федеральное устройство выступает 31% респондентов. По мнению специалистов института, большинство граждан поддерживают унитарное устройство государства, поскольку боятся распада Украины, а также в связи с неспособностью местной власти выполнять свои функции.

«Недоверие общества к власти и отсутствие партийной культуры является определяющими факторами благосклонного отношения населения к мажоритарной системе выборов», - делают вывод эксперты на основании проведенных исследований.

Также они отмечают, что респонденты не видят сегодня в Украине условий для развития науки, техники, современных технологий, а также туризма, курортной сферы, поскольку в этих сферах нет прогресса, а общественное сознание достаточно консервативное. Люди традиционно ориентированы на развитие промышленности и сельского хозяйства.

В сообщении напоминается, что на протяжении 2008 года Киевский Институт проблем управления имени Горшенина исследовал, каким видят украинцы собственное государство, и каким хотели бы его видеть, чего ожидают от своей страны, на что и на кого надеются, как планируют свое будущее. Исследования проводились методом индивидуальных интервью (face to face) и телефонных опросов (CATI), и осуществлялись во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе.