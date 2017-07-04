Родственников Виталия Маркива прослушивали в Италии - местные СМИ (видео, фото)

В эти часы в итальянском городе Павия начинается первое судебное заседание по делу Виталия Маркива - бойца Нацгвардии, которому вменяют убийство итальянского фотографа и его русского переводчика, как сообщается в сюжете ТСН.

Сегодня судьи должны избрать меру пресечения для украинца.

Итальянские СМИ продолжают писать о Виталии Маркива в негативном ключе. К подсудимому не допускают никого из украинцев, даже его защитников.

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Журналисты рассказывают, что разговоры его матери прослушивались. Так она рассказывала, что во время Євромайдану он носил с собой гранату, чтобы в случае ареста взорвать себя. Отчим Маркива в разговоре с другом говорил об угрозах, на которые натыкался его пасынок во время участия в АТО. Именно поэтому итальянские журналисты сделали вывод о его опасности для общества.

С ними категорически несогласны люди, которые сейчас протестуют под посольством Италии в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Италии был арестован украинский боец Виталий Маркив по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера в мае 2014 г. вблизи Славянска.