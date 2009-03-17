Разведка отрицает, что дала СБУ компромат на Тимошенко

Служба внешней разведки Украины не предоставляла СБУ никаких материалов относительно признаков государственной измены в действиях премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки Украины.

Как подчеркнули в СВР, информация, прозвучавшая во время отчета руководителя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО в Верховной Раде относительно проверки прошлогодних материалов о якобы наличии в действиях премьера признаков государственной измены и о предоставлении Служебной внешней разведки Украины каких-то материалов по этому вопросу, не отвечает действительности.

«Служба внешней разведки не предоставляла инициативно Службе безопасности Украины никаких материалов о якобы наличии в действиях премьера признаков государственной измены”, - сказали в пресс-службе.

По ее данным, 29 августа 2008 года именно в.и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО обратился в СВР с просьбой предоставить информацию по отмеченному вопросу. В ответе СВР Украины по этому поводу речь шла об отсутствии таких материалов, проинформировали в пресс-службе.

«В связи с высказанным Служба внешней разведки Украины выражает обеспокоенность по поводу того, что председатель СБУ «ввел в заблуждение” Верховную Раду, и оставляет за собой право обратиться в суд и предоставить в случае необходимости оригиналы соответствующих документов согласно действующему законодательству», - заявили в пресс-службе СВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что СБУ не ведет ни одного уголовного дела относительно государственной измены премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

«Поэтому, - сказал он, - нет никаких объективных оснований говорить даже об этом».

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что СБУ в августе 2008 года начала проверку относительно обращения Секретариата Президента и материалов, предоставленных Службой внешней разведки Украины, относительно признаков государственной измены в действиях премьер-министра Украины.

«Ни одного подтверждения или доказательства государственной измены не выявлено на сегодня», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он добавил, что утверждения, которые приводились в обращении, опровергнуты.