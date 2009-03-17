ВР провалила легализацию доходов

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона «О легализации доходов юридических и физических лиц», внесенный депутатом от фракции Партии регионов Григорием СМИТЮХОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 182 (при необходимых 226 - УНИАН) из 440 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Им предусматривалось, что легализация не допускается в случае совершения тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, жизни и здоровья, воли лица, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также в сфере оборота наркотических средств.

Объектами легализации согласно этому законопроекту являются доходы (деньги в национальной и иностранной валюте в наличной и безналичной форме, ценные бумаги, доли (паи) в имуществе юридических лиц, земельные участки и другие природные ресурсы, объекты интеллектуальной собственности, другое движимое и недвижимое имущество, имущественные права), полученные субъектом их легализации в любое время до представления декларации о легализации доходов, в том числе объекты, которые находятся за пределами таможенной границы Украины, с которых не были уплачены установленные законодательством Украины налоги, сборы (обязательные платежи) в бюджеты и государственные целевые фонды или если для приобретения таких доходов иным образом нарушено законодательство, за исключением случаев, определенных этим законопроектом.

Субъектам легализации законопроектом предусматривалось предоставить широкие гарантии соблюдения их прав и интересов, в частности – освободить от обязанности о предоставлении информации об источниках поступления легализуемых доходов, освободить легализуемые доходы от налогообложения за период до проведения и в год проведения легализации, обеспечить конфиденциальность информации, полученной соответствующими государственными органами и их должностными лицами, во время легализации, другие гарантии. Устанавливалась процедура легализации, которая должна быть проведена в течение одного года. При этом предусматривалось внесение изменений в Уголовный кодекс Украины для введения ответственности за разглашение информации, связанной с легализацией, а также для усиления в дальнейшем ответственности за уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте, незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что по разным оценкам теневой сектор в Украине дает 30-50 процентов валового внутреннего продукта.

Законопроект отправлен на повторное первое чтение.