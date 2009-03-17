Депутаты хотят больше контрабанды?

Законопроект относительно индексации единого налога для частных предпринимателей (№4112) и законопроект о резком повышении акциза на табачные изделия (№4202), которые были зарегистрированы вчера в Верховной Раде, могут усилить кризис и «убить бизнес», заявил в интервью корреспонденту УНИАН первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от Партии регионов Николай КРУГЛОВ.

«Законопроект №4202 не наполнит бюджет, а лишь увеличит производство контрафактной табачной продукции. Если этот законопроект будет принят, то контрабанда табачных изделий возрастет в разы. В начале 1990-х уже такое было по всей Украине и, в частности, в Николаевской области, где я был губернатором. Тогда контрафактную и контрабандную продукцию реализовывали бабки и дедушки, и с ними бороться было невозможно. Так будет и сейчас. Добавьте еще массу безработных, которые также к этому могут приобщиться», - отметил М.КРУГЛОВ.

В то же время депутат обратил внимание на то, что давнее поднятие акциза на табачные изделия должно было увеличить поступление в бюджет, но «мы увидели наоборот - снижение».

«Снизилось даже количество заказов на акцизные марки. Поднятие акцизов на эту группу товаров было оправдано во время активного кредитования и экономического роста. Но теперь, когда мы наблюдаем снижение зарплат и экономической активности, латания бюджетных дыр за счет повышения акциза - это неудачный и опасный для страны миф», - убежден М.КРУГЛОВ.

Эту обеспокоенность разделяют и эксперты.

По мнению эксперта Центра экономического прогнозирования Василия ЛАНОВОГО, в случае принятия этих законов, предпринимателям «просто перекроют кислород».

«Авторы этих законопроектов - депутаты фракции БЮТ - фактически предлагают увеличить налоговую нагрузку на мелких предпринимателей в несколько раз. Одновременное увеличение акцизов на табак и алкоголь, а также единого налога, ударит в спину многих предпринимателей, которые ради сохранения бизнеса были вынуждены временно перейти на торговлю товарами высокой ликвидности - табак и алкоголь. Вследствие этого упадут налоговые поступления и сборы в Пенсионный фонд, поступления по базовым налогам. Дефицит государственный, и особенно местных бюджетов, будет расти, государство будет вынуждено брать на себя еще более тяжелые социальные обязательства», - предостерегает В.ЛАНОВОЙ.

Эксперт убежден, чтобы разорвать «заколдованный круг: увеличение налогов - уменьшение доходов» нужно сначала провести консультации с бизнесом, договориться о постепенности внедрения новых или увеличения старых налогов.

«Иначе получим повторение ситуации, как с транспортным сбором, который сначала резко повысили, потом были вынуждены резко уменьшать», - уверен В.ЛАНОВОЙ.

Также негативно оценивает законопроекты о повышении табачного акциза и увеличении единого налога первый заместитель директора Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, доктор государственного управления Валерий ВОРОТИН.

«Во-первых, уже неоднократно шла речь об угрозе роста контрабанды сигарет из России после резкого повышения акцизов на сигареты, как это было в середине 1990-х. Во-вторых, увеличение налогов в кризисных условиях может толкнуть большинство предпринимателей в тень, в зависимость от криминала. В-третьих, это поиск легких путей решения системных проблем экономики. Депутаты вместо того, чтобы системно реформировать налоговую систему и создавать налоговые стимулы для развития, наоборот пытаются механически повысить налоговое давление. Очевидно, это противоречит требованиям МВФ относительно стабилизации экономики Украины» - заявил В.ВОРОТИН.