Кандидат в главы МИД потерялся?

В Министерстве иностранных дел Украины не располагают информацией о том, где в данный момент находится Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Олег Шамшур. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

На вопрос, где в настоящее время - в США или в Украине - находится О.Шамшур, а также запланировано ли его прибытие в Киев, в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины отметили, что не располагают такой информацией.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

О.ШАМШУР с 2005 года занимает должность Чрезвычайного и полномочного Посла Украины в США.