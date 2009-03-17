Шамшура могут включить в пакет

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО не исключает, что вопрос о назначении Олега ШАМШУРА министром иностранных дел может быть рассмотрен в четверг, 19 марта, вместе с другими кадровыми вопросами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что традиционно в четверг парламент рассматривает кадровые вопросы.

В то же время, по словам заместителя председателя ВР, до этого времени О.ШАМШУР должен встретиться с представителями всех парламентских фракций, изложить свою позицию и обнародовать свое видение осуществления внешней политики.

Н.ТОМЕНКО заметил, что положительно оценивает кандидатуру О.ШАМШУРА на должность главы МИД, поскольку он является прирожденным дипломатом «Но положительное голосование по его кандидатуре будет зависеть от результатов встреч с фракциями», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также не исключил, что в четверг могут быть рассмотрены и другие кадровые вопросы, в частности, по которым существуют вакансии. Он напомнил, что это должность министра финансов, председателя Фонда государственного имущества, Антимонопольного комитета и Госкомтелерадио. «Я думаю, что эти вопросы могут быть рассмотрены вместе», - сказал вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

О.ШАМШУР с 2005 года занимает должность Чрезвычайного и полномочного Посла Украины в США.