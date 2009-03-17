У коалиции есть вопросы к Шамшуру

11:28, 17 марта 2009
Политика
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БЮТ не знает, что делать с Тарасюком

В 12.00 состоится заседание совета коалиции, на котором будет обсуждаться вопрос, касающийся кандидатуры Олега ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции БЮТ, председатель совета коалиции Иван КИРИЛЕНКО.

В то же время, подчеркнул он, коалиция пока не видела представления Президента по кандидатуре О.ШАМШУРА. Кроме того, добавил он, необходимо, чтобы кандидат на эту должность встретился с фракциями, и они имели возможность поставить свои вопросы.

Кроме того, отметил И.КИРИЛЕНКО, нерешенным остается вопрос о выдвижении на эту должность Бориса ТАРАСЮКА, поскольку коалиция хотела видеть именно его министром иностранных дел. «Мы его выдвинули, и совет коалиции пока не принимал другого решения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 марта ВР приняла постановление об увольнении Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины.

6 марта коалиция направила обращение к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с предложением внести на рассмотрение ВР кандидатуру Б.ТАРАСЮКА на должность председателя МИД.

Сегодня, 17 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

 

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