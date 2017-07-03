Задержанного в Италии нацгвардейца подозревают в умышленном убийстве итальянского фотокора - ГПУ

Задержанного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива подозревают в умышленном убийстве итальянского фотокорреспондента Рокелли.

Об этом рассказал журналистам заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает Эспрессо.TV.

"У нас нет оснований не доверять правоохранительным органам Италии. Квалификация уголовного производства, которое расследуется в Италии, - это преднамеренное убийство журналиста Рокелли", - сказал Енин.

Как уточнил Енин, по результатам расследования в Украине не установлено ни одного человека, который может быть причастен к гибели итальянского журналиста и его российского партнера. Итальянская сторона не обращалась с запросами об экстрадиции в украинские правоохранительные органы.

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1 июля заместитель генпрокурора Енин сообщил, что в Италии задержан заместитель командира взвода первого батальона Нацгвардии им.Кульчицкого Маркив по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Рокелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Дело о задержании в Италии гражданина Украины Маркива, по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента на Донбассе, находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Милане.

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Против задержанного в Италии украинского военного Виталия Маркива давал показания французский журналист Уильям Рогелон, который пострадал в ходе обстрела под Славянском в мае 2014 года.