Что думают эксперты о результатах выборов в Тернопольской области

Политологи считают закономерными результаты выборов в Тернопольский областной совет.

Как сообщал УНИАН, 15 марта состоялись выборы в Тернопольский областной совет. По данным голосования на 98% избирательных участков, в Тернопольский областной совет проходят 7 политических партий. По предварительным данным Комитета избирателей Украины, на этих выборах ВО «Свобода» получило 35% голосов избирателей, партия «Единый центр» - 14%, Партия регионов - 10%, БЮТ - 8%, Украинская народная партия - 8%, «Народный Союз Наша Украина» - 5% и Блок Литвина - 4%.

Центр политического консалтинга обратился к экспертам и политологам с просьбой прокомментировать результаты выборов и дать оценку политическим последствиям голосования.

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ считает, что "результаты выборов в Тернопольский облсовет во многом закономерны, а во многом парадоксальны. По моему мнению, очень закономерным является результат партии «Свобода». В условиях системного экономического и политического кризиса, как правило, увеличивается поддержка радикальных организаций, в том числе праворадикального толка. К тому же «Свобода» играла на своей политической площадке, на своем электоральном поле. Очень закономерным является и результат БЮТ, который за день до выборов заявил, что он не будет участвовать в выборах, однако не добился юридической чистоты эксперимента".

С другой стороны, эксперта "очень настораживает результат Партии регионов и "Единого центра". По данным почти всех социологических служб, которые проводили исследования в Тернопольской области накануне выборов, ЕЦ гарантировали прохождение в Тернопольский облсовет, то есть там рейтинг был где-то на уровне 3%, а ПР имела где-то 2%. Поэтому такие результаты вызывают удивление и иронию, потому что нужно разбираться, или там была фальсификация, или массовое использование административного ресурса, или есть какие-то проблемы с социологическими службами".

И.ЖДАНОВ думает, что результаты выборов будут обжалованы в судебном порядке, также в парламенте может быть создана временная следственная комиссия по поводу ситуации вокруг выборов в Тернопольский облсовет. "Какие же будут окончательные последствия, тяжело прогнозировать", - сказал он.

Директор Центра «Третий сектор» Андрей ЗОЛОТАРЁВ считает, что «во-первых, у БЮТ произошло головокружение от успехов, и они, пытаясь всячески удачно войти в президентскую кампанию, допустили целый ряд стратегических ошибок, поэтому результат тернопольских выборов для БЮТ – это результат игнорирования стратегии в угоду тактическим намерениям или сиюминутным интересам".

Во-вторых, считает эксперт, "это звоночек для существующего политикума и ведущих политических партий, который говорит, что очень большой процент недовольных ведущими политическими актерами в Украине. В-третьих, это такой локальный успех ПР, которая набрала 9% в регионе, где вообще считалось, что 3% для них это предел. В-четвертых, это урок для технологов: результат этих выборов и ход событий показывают, что многие из тех, кто будет работать на будущих президентских и парламентских выборах, готовятся к войне, а никто не осознает, что денег в стране стало в разы меньше, и то, что на будущих выборах нужно найти адекватный новым экономическим условиям набор средств и инструментов, методов".

По мнению А.ЗОЛОТАРЁВА, нужно вспомнить, как проводились выборы в 2000-2002 годах, и "тот, кто лучше это сделает, будет, безусловно, более адекватен ситуации, чем те, кто будет пытаться проводить выборы так, как они проходили в стране в 2004-2007 годах". По словам эксперта, в последние годы эффективно на выборы шло не более 30-40% средств, а остальные шли в карманы политтехнологов, штабистов, первых лиц и тому подобное. Поэтому, по словам политолога, тернопольские выборы – это своего рода праймериз, как это было в 2004 году в Мукачево перед большой президентской гонкой.

Что касается последствий, то А.ЗОЛОТАРЁВ прогнозирует очень большой «разбор полетов» с местными функционерами БЮТ, которые весьма часто портят рейтинг блока и Юлии ТИМОШЕНКО лично больше, чем любые личные враги. "Другим последствием этих выборов является своего рода звоночек, что президентские выборы 2010 года также могут быть выиграны в судах, и я прогнозирую, что будут очень распространены юридические технологии, достаточно ведь вспомнить о попытке юридически отменить эти выборы, а это еще не точка".

«Но политическое последствие мы все увидели - это очень ощутимое стратегическое поражение БЮТ. Это главный вывод, потому что опуститься за год с 70% до 8%, это нужно еще поработать…", - сказал эксперт.

Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий КУЛИК также говорит, что "результаты были закономерными и ожидаемыми. Фактически то, что БЮТ терял голоса в Тернопольской области, было очевидно, и их действия на срыв выборов также были понятны. То, что они набрали столько процентов, свидетельствует о фактическом провале их политической деятельности в области. То, что набрала столько голосов «Свобода», это симптоматично, потому что это свидетельствует о росте радикальных настроений, особенно на западной Украине, националистически ориентированного электората".

В то же время В.КУЛИК отметил тенденцию к росту рейтинга ЕЦ и ПР. По его мнению, в случае поддержки ПР это было «протестное» голосование против так называемых условно помаранчевых сил. Во-вторых, ЕЦ - это чрезвычайный ресурс, а также достаточно взвешенная и последовательная политика губернатора области, который возглавил список ЕЦ.

«В результате, мы имеем такие последствия, которые свидетельствуют о переориентации избирателей западной Украины в интересах новых лидеров, новых фаворитов и это может быть определенной проекцией на президентские выборы 2010 года", - говорит эксперт.

При этом он прогнозирует, что БЮТ попытается опротестовать результаты выборов в судах и затянуть выдачу депутатских удостоверений для новоизбранных депутатов. "Однако, я думаю, здесь важен не сам результат досрочных выборов, а то, какие тенденции они выявили", - сказал В.КУЛИК.

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что эти выборы показывают начало кампании по дискредитации президентских выборов в Украине со стороны тех, у кого нет никаких шансов их выиграть. «Сейчас активно обсуждается вопрос о досрочных президентских и парламентских выборах в связи с кризисом в стране. Поэтому авторы “тернопольской авантюры” хотят выработать устойчивое отвращение украинского избирателя к выборам вообще, что позволяет на полную мощь использовать административный ресурс», - убежден эксперт.

При этом, говоря о показателях явки на избирательных участках, В.НЕБОЖЕНКО заявляет, что «степень агрессивности и нахальства местных властей в фальсификации» свидетельствует о том, что «идет отработка методов и приемов политической дестабилизации в стране».

В то же время, по его мнению, не надо делать больших политических выводов о результатах данных выборов: «Тот факт, что БЮТ отказался от выборов и отозвал своих наблюдателей из избирательных комиссий, позволил заинтересованным политическим силам вступить в сговор и разделить между собой электорат БЮТ. Поэтому результаты этих выборов нельзя переносить не только в общенациональную плоскость, но даже и на Тернопольский регион», - убежден В.НЕБОЖЕНКО.

Директор политических программ Центра политического консалтинга Олег ПРОЦЕНКО заметил: «Насколько техническими или PR-политтехнологическими ни были нынешние тернопольские выборы, они все же демонстрируют ряд общественно-политических тенденций".

«Во-первых, процесс распада старой национал-демократии активно продолжается, а, соответственно, приводит к демаргинализации более радикальных политических проектов. Во-вторых, в очередной раз региональные выборы с точки зрения общенационального значения становятся холодным душем для БЮТ. В мае прошлого года ТИМОШЕНКО проиграла ЧЕРНОВЕЦКОМУ в Киеве (инициируя досрочные выборы), и почти через год спустя проигрывает ТЯГНИБОКУ в Тернополе (инициируя отмену выборов)", - отметил О.ПРОЦЕНКО.

По его убеждению, "это больше, чем тенденция. Умножьте такие результаты на реальное кризисное состояние украинской экономики, и будете иметь точку обратного отсчета популярности ТИМОШЕНКО и ее команды. А отсюда вытекает и третий вывод: неутешительная электоральная кривая БЮТ дает основания прогнозировать, что в ближайшее время ТИМОШЕНКО снова возьмется за воспитательную работу в парламенте и сосредоточит свой титанический педагогический труд на Партии регионов. То есть, БЮТ таки может осмелиться на очередной союз и, возможно, уже более стратегический – с «регионалами». «Политическая колония Макаренко» может стать реальностью с конституционным подтекстом».

Директор Института политических и экономических исследований Василий БАЗИВ, считает, что “выборы в Тернополе – не более чем выборы в один из областных советов, потому некорректно рассматривать их в общеукраинском масштабе”. Речь идет об области, которая по количеству населения является равной, скажем, Оболонскому района Киева, заметил эксперт. “Странно, что такое перенесение результатов в отдельно взятом, практически наименьшем, в государстве регионе, предложенное политтехнологами Ющенко, подхватили и его оппоненты, – отметил В.БАЗИВ. – Победы и поражения местного значения никоим образом не экстраполируются на общенациональный масштаб, тем более в перспективе президентских выборов”. Уроки тернопольских выборов заключаются в другом, считает он. Во-первых, “они удостоверяют силу так называемого админресурса, то есть злоупотребление властью во время выборов, когда фантомная партия главы президентского Секретариата попала в областной совет”. “Во-вторых – и это главное, – выборы состоялись в области с самой низкой в Украине заработной платой, чем и объясняется поддержка населением радикальных политических лозунгов”. По словам эксперта, “бедность и радикализм всегда живут вместе”. Именно в этом смысле, по его мнению, тернопольский опыт может получить распространение по всей Украине. С той лишь разницей, что “в каждой области – свои радикалы”. Если на западе – это националисты, то на востоке, в центре или на юге ими могут быть коммунисты, монархисты или анархисты, полагает эксперт. “Воинственная риторика, включающая насильственные методы политической борьбы, – сказал он, – вот имя того, кто получил победу в Тернополе”. В такой трактовке, считает В.БАЗИВ, “за Тернополем действительно может пойти вся Украина”.

Директор PR-групи «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ убежден, что “усилиями Секретариата Президента и Партии регионов активно навязывается преувеличенное мнение относительно итогов того, что состоялось в Тернополе”. Назвать это «выборами», по словам политтехнолога, “язык не поворачивается”, наиболее адекватный термин – «голосование». Ведь, в соответствии с буквой закона, “выборов, на Тернопольщине не было и быть не могло в принципе”. “Зато, – сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ, – была организованна кампания, призванная убедить страну в легитимности выборов в областной совет. Первопричина этого недоразумения скрыта в конфликте между облсоветом, контролируемым БЮТ, и главой облгосадминистрации Юрием ЧИЖМАРЕМ”. По словам эксперта, глава облгосадминистрации “недоволен расследованиями относительно нецелевого использования средств, выделенных правительством на устранение последствий недавнего наводнения в Западной Украине”. Источник конфликта, по утверждению политтехнолога, лежит в плоскости персональной ответственности губернатора за положение в области. “Поэтому неудивительно, что он пытался показать главе Секретариата Президента Виктору БАЛОГЕ свою нужность”, – сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ. – Этим и можно объяснить заоблачный с точки зрения возможного результат Единого центра, который и представляет Ю.ЧИЖМАРЬ”. Президентская сторона, полагает политтехнолог, “отработала для себя, как она собирается побеждать на ближайших выборах Президента”. СП, по его словам, “хочет посмотреть на общественный резонанс”. Если масс-медиа и общественность “это проглотят – дорога для фальсификаций в 2010 году открыта”. Единственным несомненным фактом стала победа правоцентристских сил, считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ. Рост рейтинга ВО «Свобода» вполне объективен, как и новая волна популярности националистических партий в целом. “Для БЮТ это должно стать шансом для исправления ошибок, – сказал он. – Думаю, нужны незамедлительные кадровые выводы, в т.ч. относительно руководства областной организации блока, которое своими неадекватными действиями и привело к этим ненужным выборам”.