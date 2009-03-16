БЮТ ввел табу на слово «импичмент»?

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что разговоры об импичменте Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во фракции не ведутся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя инициативу лидера фракции КПУ Петра СИМОНЕНКО относительно начала процедуры импичмента.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что «разговоров на эту тему во фракции не было, они не ведутся и не будут вестись».

Как сообщал УНИАН, 12 марта лидер КПУ П.СИМОНЕНКО сообщил, что фракция Коммунистической партии Украины 11 марта обратилась с официальным письмом к руководителям всех фракций парламента относительно начала процедуры импичмента Президента Украины.

Он отметил, что в обращении содержится просьба к лидерам фракций Верховной Рады выразить свою точку зрения по данному вопросу. По его словам, если в парламенте будет собрано 226 подписей народных депутатов, тогда возможно начать процедуру импичмента Президента. Он считает, что на сегодня не нужен специальный закон о временной специальной следственной комиссии, которая будет заниматься вопросом импичмента. По его словам, специалисты считают, что это можно делать на ныне действующей законодательной базе.

П.СИМОНЕНКО отметил, что коммунисты подготовили проект решения по созданию в Верховной Раде Украины временной специальной следственной комиссии.