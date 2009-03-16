Кто лидирует на выборах в Тернопольский облсовет

По состоянию на 6.00 понедельника на выборах в Тернопольский областной совет, по результатам параллельного подсчета голосов, лидирует Всеукраинское объединение «Свобода».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единый Центр», по предварительным данным параллельного подсчета, за ВО «Свобода» проголосовали 34,4% избирателей.

За партию «Единый Центр» отдали голоса 14,29% жителей Тернопольской области, за Партию регионов – 9,71%, БЮТ – 8,03%, Блок Украинской народной партии – 7,98%, НУ-НС – 5,54%, Блок Литвина – 3,58%, ГП «Пора» - 1,53%.

Информация поступила из 1130 участков из общего количества 1163.

По сообщению представителей «Единого Центра», явка избирателей на момент закрытия участков составляла 56% по области.