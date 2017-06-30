НАПК начинает проверку еще 27 деклараций чиновников

Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) было принято решение о проведении полной проверки 27 деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАПК, такое решение было принято на сегодняшнем заседании.

Читайте такжеНАПК начинает полную проверку 20 деклараций депутатов, судей и прокуроров«Среди лиц, декларации которых будут проверяться, фигурируют ректор, сельские головы и представители прокуратуры. Проверку этих деклараций поручено провести члену Национального агентства - заместителю председателя Руслану Радецкому», - говорится в сообщении.

Осуществлять проверку будут работники департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, она продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день после дня принятия решения - 30 июня 2017 года.