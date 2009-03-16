Янукович рассказал о переговорах с БЮТ

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что на сегодня переговоры между его партией и БЮТ не ведутся.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

По его словам, общее голосование на прошлой неделе - “это было ситуативное голосование, случайность”. “Никаких переговоров не было”, - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что в сентябре 2008 года ПР и БЮТ “далеко продвинулись в этих переговорах” (речь идет о переговорах, в частности, относительно внесения изменений в Конституцию Украины – УНИАН).

По его словам, по инициативе БЮТ без согласования с Партией регионов был отменен ряд тех законов, которые совместно принимались в сентябре. “БЮТ пошел опять по авантюрному пути, создав очень шаткое большинство в парламенте при участии коммунистов”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он считает, что “некоторые политические силы или отдельные политики ставят на первое место собственные интересы вместо того, чтобы ставить главный интерес – это преодоление экономического кризиса”. “Они еще смотрят на рейтинги, все еще имеют надежду, что в очередной раз удастся обмануть украинский народ, то ли на площадях, или на экранах телевидения, найти виновных, на кого-то пальцем показать”, - прибавил лидер ПР.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, если переговоры между Партией регионов и БЮТ состоятся, то “они состоятся в ближайшее время”, поскольку “мы видим, что экономика не работает, что правительство и премьер показывают, какие они герои”, но ситуация ухудшается.

По его убеждению, “если речь будет идти о начале каких-либо переговоров, то они должны быть очень и очень принципиальными”.