После встречи со Столтенбергом Полторак заявил о планировании мероприятий по противодействию кибератакам

Министр обороны Украины Степан Полторак после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о планировании мероприятий по противодействию кибератакам.

Как говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства, сегодня в штаб-квартире НАТО министр обороны встретился с генеральным секретарем Альянса.

В частности, во время встречи Столтенберг отметил продолжение политической поддержки и сотрудничества с Украиной и сообщил о планах относительно визита в ближайшее время Североатлантического Совета НАТО в рамках празднования 20-й годовщины подписания Хартии об особом партнерстве Украины с НАТО. В рамках визита предусмотрено проведение ряда мероприятий с участием руководства государства.

Министр обороны Украины проинформировал о текущей ситуацию с безопасностью на востоке страны, о событиях, связанных с обстрелом миссии ОБСЕ вблизи Попасной, а также об активизации диверсионной деятельности в стране.

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"Мы четко понимаем все вызовы и угрозы, в том числе угрозы, возникающие в связи с кибератаками на особо важные государственные объекты страны. Поэтому планируем комплекс мероприятий по противодействию этим угрозам. Я также выражаю благодарность инструкторам из Альянса, которые проводят тренинги для наших военнослужащих; благодаря тому, что наши военные хорошо подготовлены, мы в прошлом году не потеряли ни одного клочка нашей земли и повысили эффективность противодействия диверсионными группам", - подчеркнул Степан Полторак.