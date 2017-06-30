В ГПУ ожидают рассмотрения представлений о снятии неприкосновенности с Добкина и еще пятерых нардепов на следующей неделе

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган не сообщает точную дату рассмотрения Комитетом по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады представления Генпрокуратуры на народного депутата Михаила Добкина, но ожидает, что это рассмотрение состоится 3-7 июля. Об этом она сказала в эфире телеканала "112-Украина".

"Регламентный комитет уже определился с датами рассмотрения представлений. Это с понедельника по пятницу ежедневно. В понедельник в 12:00 - первое заседание регламентного комитета, во вторник, пятницу - четыре дня, в 10:00", - заявила Сарган.

"Мы планируем, что все шесть представлений, которые мы подали в Верховную Раду, будут рассмотрены в эти дни", - добавила она.

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Также она уточнила последовательность рассмотрения комитетом этих представлений в четверг и пятницу, но точно не сказала о порядке рассмотрения с понедельника по среду.

"В четверг, пятницу - это дни, отведенные для дела Полякова и Розенблата. В понедельник, вторник, среду, с учетом того, что добавилось еще представление на Михаила Добкина, я думаю, что в один из дней будет также рассмотрено это представление", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, регламентный комитет планирует в течение всех рабочих дней на следующей неделе рассматривать по одному представлению на депутатов.

Так, в понедельник, 3 июля, в 12.00 будет рассматриваться вопрос о представлении, поддержанном и внесенном в Верховную Раду Украины генеральным прокурором Украины Юрием Луценко 21 июня, "О даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Евгения Дейдея (" Народный фронт")".

4 июля в 10.00 - представление от 21 июня о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа"), 5 июля в 10.00 - представление от 21 июня о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового.

6 июля в 10.00 будет рассматриваться вопрос о представлении от 21 июня о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Максима Полякова ("Народный фронт").

Кроме того, 7 июля в 10.00 будет рассмотрен вопрос о представлении от 21 июня о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко»).