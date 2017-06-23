Луценко намекнул на дальнейшие представления о снятии неприкосновенности с нардепов

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в перспективе возможны дальнейшие представления в парламент о снятии неприкосновенности с нардепов. Об этом он заявил во время совещания в Житомире, передает «112 Украина».

При этом генпрокурор подчеркнул, что у него много работы по борьбе с обстоятельствами, которые пытаются остановить громкие расследования.

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"У меня масса работы по противодействию различным обстоятельствам, которые хотят остановить резонансные расследования. Поверьте, что для того, чтобы подать в ВР 5 представлений, а в перспективе еще, у меня очень много времени отнимает", - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, ранее Луценко заявлял, что за 5 месяцев этого года количество уголовных преступлений в Украине уменьшилось на 15%.

Он также отметил, что уменьшилось на 17% количество особо тяжких преступлений, на 10% тяжких преступлений. На четверть уменьшилось количество умышленных убийств и нанесений телесных повреждений.